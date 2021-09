Mondo polizze: tutto quello che devi sapere prima di sottoscrivere un’assicurazione on line

Il mondo delle assicurazioni online è in continua crescita, tanto che gli italiani che scelgono di stipulare una polizza su internet sono sempre più numerosi.

Anche questo fenomeno è ascrivibile al successo che sta investendo il web negli ultimi anni, che sta sempre più velocemente diventando il principale punto di riferimento non soltanto per gli acquisti online ma anche, appunto, per la sottoscrizione di numerosi servizi.

Naturalmente, anche in ambito assicurativo rimane valida la regola fondamentale che è bene applicare in tutti quegli ambiti in cui si prevede di stipulare un contratto, ovvero quella di informarsi a dovere prima di firmare qualunque documento.

Al giorno d’oggi, sono molto diffusi i siti che confrontano le proposte delle varie assicurazioni per aiutare gli utenti a trovare quelle migliori. Ad esempio, è possibile scoprire le assicurazioni online più economiche su 6sicuro, vero e proprio punto di riferimento per la comparazione delle polizze, con un’esperienza di oltre 20 anni nel settore.

Si tratta di un servizio estremamente utile che viene incontro alle esigenze dei consumatori, in particolare a tutti quelli che sono orientati sulla stipula di un contratto online, e che include le varie compagnie per assicurare l’auto e la moto.

Come sottoscrivere un’assicurazione online in sicurezza

Principalmente, le ragioni che portano a sottoscrivere un’assicurazione online sono legate alla volontà di risparmiare e di sveltire alcune procedure burocratiche.

Prima di sottoscrivere un contratto, però, è importante valutare con attenzione quale operatore proviene l’offerta, in modo da essere sicuri che esso sia in possesso di tutte le credenziali necessarie per operare.

È infatti di fondamentale importanza rivolgersi a una compagnia assicurativa regolarmente certificata. Ciò vuol dire essa deve presentare regolare iscrizione all’ANIA (ovvero l’Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), una garanzia che attesta il rispetto di tutte le normative imposte dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Questo ente si occupa, per esempio, di quantificare i massimali e i tempi di rimborso, che non sono mai decisi dalle varie compagnie. Se un operatore non risulta iscritto all’ANIA non è consigliabile procedere con l’iscrizione.

Affidarsi a un portale comparatore per confrontare le polizze, allora, permette anche di avere la sicurezza di valutare proposte selezionate esclusivamente tra compagnie assicurative regolarmente iscritte all’ANIA, con la possibilità di procedere alla scelta in modo del tutto sereno.

L’importanza delle opinioni degli utenti

Oltre a verificare che la compagnia assicurativa sia iscritta all’ANIA, un altro modo per valutarne la serietà e la qualità dei servizi offerti può essere quello di leggere le recensioni lasciate degli utenti.

Al giorno d’oggi, infatti, anche nel settore assicurativo i contenuti generati dagli utenti stanno assumendo sempre maggiore centralità, in quanto permettono di verificare, in modo diretto e senza filtri, la qualità complessiva dell’esperienza dei sottoscrittori. Grazie alle opinioni presenti sul web, è per esempio possibile scoprire con facilità il livello del servizio clienti proposto dalla compagnia, così come quello della gestione della polizza da remoto oppure da app.

Proprio consapevoli dell’importanza di questi contenuti, alcuni portali di comparazione come appunto 6sicuro.it hanno deciso di fornire la possibilità di consultare le recensioni degli utenti direttamente dalla propria piattaforma, così da offrire un servizio di supporto dell’utente a 360 gradi.

Una volta individuata la polizza più indicata per le proprie esigenze, naturalmente sarà necessario leggere con attenzione il contratto in ogni sua parte, così da procedere alla sottoscrizione in modo pienamente consapevole.