Covid-19 in Basilicata. 170 guariti, 64 nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore

Emergenza sanitaria da Covid-19 in Basilicata, l’aggiornamento di mercoledì 26 maggio

Nell’ultimo giorno, nei laboratori delle strutture sanitarie lucane sono stati processati 1.164 tamponi. Di questi, 64 sono risultati positivi al Covid-19. I guariti certificati nell’ultimo giorno risultano essere, mentre non si registrano decessi. Tasso di positività che, rispetto a ieri (era al 4,4 %) sale al 5,5 %. Inoltre, ricordiamo che ieri sono stati processati 1.183 tamponi, con 50 nuovi casi, 131 guariti e 1 decesso.

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 79, -7 RISPETTO A IERI – Sono 79 le persone ricoverate nei due ospedali di Potenza e Matera. Nel dettaglio, al ‘San Carlo’ del capoluogo lucano: 25 pazienti nel reparto di Malattie infettive, 26 in Pneumologia, 2 in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina interna Covid, 1 in Terapia intensiva. Al ‘Madonna delle Grazie’ di Matera, 15 pazienti nel reparto di Malattie infettive, 7 in Pneumologia, nessuno in Medicina interna Covid e 3 in Terapia intensiva;

1 DECESSO, di Muro Lucano;

SONO 64 I LUCANI RISULTATI POSITIVI NELL’ULTIMO GIORNO – Si tratta di 2 persone residenti ad 4 Acerenza, 1 Aliano, 3 Avigliano, 1 Barile, 1 Bernalda, 1 Brindisi di Montagna, 2 Forenza, 1 Genzano di Lucania, 4 Irsina, 2 Laurenzana, 1 Lavello, 4 Maschito, 1 Melfi, 2 Montalbano Jonico, 2 Montemilone, 2 Nova Siri, 1 Pignola, 2 Pisticci, 6 Policoro, 12 Potenza, 5 Rapolla, 1 Rotondella, 2 San Chirico Raparo, 1 Spinoso, 1 Tolve, 1 Vaglio di Basilicata, 1 Valsinni

SI REGISTRANO ALTRI 170 GUARITI/NEGATIVIZZATI DAL COVID-19 – Si tratta di 5 persona residenti ad Acerenza, 1 Albano di Lucania, 1 Anzi, 2 Atella, 16 Avigliano, 3 Balvano, 10 Barile (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture), 1 Calciano, 1 Cancellara, 2 Corleto Perticara, 3 Ferrandina, 2 Filiano, 2 Grassano, 2 Guardia Perticara, 1 Irsina, 5 Lagonegro, 11 Latronico, 3 Marsico Nuovo, 2 Marsicovetere, 6 Matera, 5 Melfi, 1 Miglionico, 1 Moliterno, 5 Montemurro, 4 Muro Lucano, 2 Nova Siri, 1 Oppido Lucano (domiciliato a Tolve), 1 Picerno, 13 Pignola, 1 Policoro, 2 Potenza (n. 1 domiciliato a Guardia Perticara), 3 Rapolla, 22 Rionero in Vulture, 3 Ripacandida, 3 Rivello, 2 Rotondella, 2 Ruoti, 2 Ruvo del Monte, 5 Spinoso, 6 Tito, 4 Tolve, 3 Vietri di Potenza, 1 abruzzese domiciliato a Tito;

LA SITUAZIONE IN BASILICATA AGGIORNATA – Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.105, di cui 4.026 in isolamento domiciliare. Sono 20.882 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 550 quelle decedute.

Claudio Buono