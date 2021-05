Potenza, dal 28 maggio al 15 agosto la 1^ edizione del “Lucania Classica Festiva”. Previsti ingressi gratuiti al Teatro Stabile

A Potenza, dal 28 maggio al 15 agosto

E’ il momento di premere di nuovo play… oramai dopo quasi due anni di stop, noi artisti sentiamo la forte esigenza di ripartire. Nasce così la una bellissima collaborazione tra l’Associazione di Promozione Sociale S.M.A.C. – (Società di Musica Arte e Cultura) e la BCS – Basilicata Concert Society, due associazioni impegnate attivamente nell’ambito Musicale Coreutico ed Artistico territoriale. Credendo fortemente in una ripartenza del settore musicale, prende vita la “I° EDIZIONE del LUCANIA CLASSICA FESTIVAL”, un’occasione per ridare spazio all’arte attraverso l’organizzazione di una serie di concerti che vedono partecipare artisti di fama nazionale ed internazionale. La particolarità del Festival, sta proprio nel far partecipare in gemellaggio con questi artisti di caratura internazionale, i nostri giovani talenti lucani che avranno l’occasione di potersi esibire ed esprimere appieno la loro arte e la loro capacità interpretativa. Fiore all’occhiello del Festival sarà la Kazakh State Chamber Orchestra – (Orchestra di Stato del Kazakistan), che vedrà esibirsi come violino Solista Aiman Mussakhajayeva, vincitrice del Tchaikovsky International Competition’ di Mosca. La musica ritorna finalmente a vivere, il tutto si svolgerà nella splendida cornice del Teatro Francesco Stabile di Potenza, grazie alla direzioneartistic a di Valeria Veltro e Raffaele D’Angelo. Il festival riunirà alcuni tra i migliori musicisti che regaleranno di nuovo al pubblico la magia e l’emozione della musica dal vivo. L’itinerario musicale di questa prima edizione ospiterà musicisti di spessore e giovani promesse, in una giostra di repertori che spazieranno dai grandi autori classici ai geni dei giorni nostri. “Se le notti d’estate sono fatte per sognare, non resta che abbandonarsi all’impetuosa carezza della musica a teatro”. Siamo felicissimi di presentarvi l’evento di apertura del Lucania Classica Festival. In compagnia del duo composto da Silvana Libardo e Francesca Salvemini che vanta oltre 300 concerti in tutto il mondo ed un esperienza trentennale internazionale in ambito musicale, “Omaggio a Morricone” sarà un viaggio tra le pellicole che hanno inaugurato il cinema come forma espressiva, attraverso le colonne sonore che le hanno rese immortali. Tra le composizioni firmate da Nino Rota, John Williams, Max Steiner,

autorità nella musica da film, si celebra la creatività e la genialità delle produzioni di Ennio Morricone, il “maestro silenzioso” che ha votato il suo lavoro ad una continua ricerca musicale. Così si raccoglie la sua eredità immortale: “la musica poi è intangibile, non ha sembianze, è come un sogno: esiste solo se viene eseguita, prende corpo nella mente di chi ascolta”.

Lo rende noto l’ufficio stampa dell’Associazione S.M.A.C.