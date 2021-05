Vacanze estive: le migliori serie tv da guardare a casa

Mancano ormai pochi giorni all’inizio delle vacanze estive. Anche quest’anno saranno all’insegna del relax e della famiglia ma grazie all’aiuto del sito web specializzato Serie Tv Da Vedere abbiamo la possibilità di informarci su quelle che sono le migliori serie tv da godersi durante questi giorni.

Una delle Serie Tv più interessanti in arrivo è Tenebre e Ossa, la nuova serie basata sulla popolare saga fantasy del Grishaverse creata dalla scrittrice statunitense Leigh Bardugo. In un mondo diviso in due da un’enorme barriera di oscurità perpetua, dove creature innaturali si nutrono di carne umana, la giovane soldatessa Alina Starkov (interpretata dall’attrice inglese Jessie Mei Li) scopre un potere che potrebbe finalmente liberare il suo paese. Ma mentre lotta per affinare le proprie abilità, forze pericolose complottano contro di lei. Malviventi, ladri, assassini e santi sono ora in guerra, e per sopravvivere ci vorrà più della magia. Con mostruose minacce che incombono, Alina deve rinunciare a tutto ciò che ha imparato per addestrarsi unendosi a un esercito d’élite di soldati magici noto come Grisha. Nel trailer la vediamo accettare il suo destino consapevole delle enormi responsabilità di cui si carica.

Teen Wolf

Teen Wolf è una serie tv soprannaturale che unisce alle tipiche vicissitudini degli adolescenti di una piccola città a quelle legate ad un mondo fatto da licantropi e altre creature sovrumane. Al centro della serie c’è Scott McCall, un ragazzo che frequenta il liceo e che viene morso da un lupo mannaro e inizia così il suo viaggio nel mondo delle creature sovrannaturali. Tra amori tormentati, grandi amicizie e scontri con altri esseri soprannaturali, Scott e i suoi amici, in primis il simpatico Stiles e la bella Allison, devono cercare di trovare un equilibrio in un periodo della vita in cui la ricerca della propria identità e del proprio posto nel mondo è un tema cardine. La serie, che ha imparato la lezione di Buffy, di The Vampire Diaries e di altri prodotti simili, coniuga in modo sapiente problematiche da teenager con scene di azione ed una trama avvincente e ricca di avvenimenti.

Zero

Grande attesa per la serie tutta italiana Zero. La serie parla invisibilità, supereroi, amicizia e vita di strada. Ispirata al romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano, edito da Mondadori, questo nuovo prodotto dell piattaforma di streaming sarà diretto da Paola Randi, Ivan Silvestrini, Margherita Ferri e Mohamed Hossameldin e racconterà la storia di un ragazzo che da sempre si sente “invisibile” e che saprà fare di questo disagio un super potere. Con 8 episodi originali, Zero, nata da un’idea dello scrittore e prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film, sarà disponibile su Netflix dal prossimo aprile 2021. La serie è creata da Menotti e scritta da Antonio Dikele Distefano, Stefano Voltaggio (anche Creative Executive Producer di ZERO) Massimo Vavassori, Carolina Cavalli e Lisandro Monaco ed esplora Milano e racconta un mondo di culture sottorappresentate, a cui si aggiungeranno significativi contributi presi dalla scena rap.