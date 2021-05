Covid-19, pochissimi tamponi ma ancora in calo il tasso di positività. 24 nuovi casi e 79 guariti, 4 decessi

422 tamponi processati nell’ultimo giorno (come sempre, pochissimi di domenica), 24 nuovi casi, 79 guariti e 4 decessi. Tasso di positività che, rispetto a ieri (era al 7 %) scende al 5,7 %. Inoltre ricordiamo che ieri sono stati invece processati 1.469 tamponi, 103 nuovi casi, 148 guariti e nessun decesso. Ecco tutti i dettagli dell’aggiornamento di oggi, lunedì 10 maggio.

I RICOVERATI 141, – 5 rispetto a ieri – Al ‘San Carlo’ di Potenza 32 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 28 in Pneumologia, 10 in Medicina d’urgenza, 9 nel reparto di Medicina interna Covid e 6 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; al “Madonna delle Grazie” di Matera 30 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 17 in Pneumologia, 5 nel reparto di Medicina interna Covid e 4 in Terapia intensiva;

4 PERSONE DECEDUTE nelle ultime 24 ore, di Balvano, Lagonegro, Policoro e Scanzano Jonico;

I NUOVI POSITIVI SONO 24– 2 Anzi, 1 Atella, 1 Avigliano, 1 Cancellara, 1 Melfi, 1 Montemilone, 3 Nova Siri, 1 Pietragalla (domiciliato a Potenza), 2 Policoro, 4 Potenza (n. 1 domiciliato a Vaglio Basilicata), 3 Rotondella, 2 Ruoti, 2 Scanzano Jonico;

I GUARITI 79 – 5 Atella, 14 Avigliano, 3 Balvano, 2 Cancellara, 2 Corleto Perticara (domiciliati a Chiaromonte), 2 Forenza, 3 Grassano, 12 Matera, 4 Melfi, 11 Montescaglioso (n. 1 domiciliato a Matera), 1 Picerno, 5 Pignola, 1 Rapolla, 5 Rionero in Vulture, 1 Ruoti, 1 Sant’Arcangelo, 5 Scanzano Jonico, 1 Stigliano, 1 libanese domiciliato a Chiaromonte;

LA SITUAZIONE IN BASILICATA AGGIORNATA AD OGGI – Gli attuali positivi sono 5.716, di cui 5.575 in isolamento domiciliare. Sono 18.180 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 531 quelle decedute;

Claudio Buono