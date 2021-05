Vaccinazioni in Basilicata, per martedì 11 maggio sospensione delle somministrazioni di Pfizer e Moderna in 6 punti vaccinali

A causa di una condizione di insufficienza temporanea del vaccino Pfizer e Moderna, si comunica che esclusivamente nella giornata di domani, martedì 11 maggio 2021, le somministrazioni dei vaccini Pfizer e Moderna sono sospese su tutti i punti vaccinali dell’azienda ASP di Potenza. Alle persone coinvolte sarà a stretto giro comunicata la modalità ed i tempi di recupero della prenotazione. Proseguiranno normalmente invece le somministrazioni per i soggetti che avrebbero ricevuto il vaccino Vaxzivria (AstraZeneca), ossia la classe d’età tra i 60 e i 79 anni. Le vaccinazioni riprenderanno regolarmente già nella giornata di mercoledì 12 maggio.

Quindi, chi ha la prenotazione del vaccino per martedì 11 maggio, e non rientra nella fascia di età tra i 60 e i 79 anni, non deve presentarsi presso i punti vaccinali dell’ASP di Potenza. In particolare, i punti vaccinali sono i seguenti:

POTENZA: Tenda Qatar, Piazzale della Stazione Fermata “San Carlo”

MELFI: Palestra Comunale, via della Cittadinanza attiva

VENOSA: Palestra scuola media “De Luca”, via Appia n. 36

SENISE: Complesso monumentale “San Francesco”, p.zza Municipio n. 2

VILLA D’AGRI: Distretto Asp, via C. Colombo n. 17 (Importante: dal 26/4 – Via Azimonti nei pressi ex Scuola dell’Infanzia)

LAURIA: Palestra Istituto Secondario di Istruzione Superiore, via Querce dello Speziale

Lo comunica l’ASP Basilicata.

