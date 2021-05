Il ruolo della SEO in una strategia di marketing

Affermarsi e crescere sul web grazie alla SEO

Se anche noi abbiamo messo su un sito web, sicuramente siamo desiderosi che un maggior numero di persone possano visitarlo. Dopo tanti investimenti in termini di tempo e denaro, infatti, lo scopo principale del nostro sito potrebbe venire meno se non abbiamo attuato una buona strategia SEO.

In cosa consiste una strategia SEO, e perché si rivela indispensabile per un sito web che vuole affermarsi sul web?

Cos’è la SEO

La SEO altro non è che l’ottimizzazione per i motori di ricerca. In pratica, quando qualcuno effettua una ricerca, ottiene come risposta dei risultati. I siti che appaiono nelle prime pagine sono quelli che hanno pagato per essere lì o che hanno semplicemente attuato una buona strategia SEO. Questa è quella che paga maggiormente nel corso del tempo. Un motore di ricerca in pratica propone nei risultati in prima pagina quei siti che vengono considerati di maggior valore e con un’attinenza maggiore in relazione alla ricerca effettuata.

Quindi se vogliamo anche noi apparire in prima pagina, dobbiamo contattare un SEO Expert.

Gli algoritmi che utilizzano i motori di ricerca per considerare un contenuto “di valore” ed utile per gli utenti sono diversi.

Cosa migliora l’appeal di un sito agli occhi di un motore di ricerca?

Uno di questi valuta gli aspetti puramente tecnici, quelli cioè legati alla velocità di risposta di un sito. Le nostre pagine caricano troppo lentamente? Ci sono al suo interno delle pagine non trovate, le cosiddette pagine 404? Un analisi attenta dell’esperto evidenzierà tutte le criticità permettendogli di risolvere.

Alcuni siti più di altri hanno la necessità di essere ottimizzati per la geo-localizzazione. In altre parole, i motori indicano nei risultati quelli che sono più vicini all’utente che ha fatto la ricerca. Quando digitiamo consulente SEO a Milano, non avremo in risposta una serie dei migliori consulenti in Italia. Google sa che stiamo cercando un consulente in quella particolare zona, e pertanto offre una lista pertinente. Le agenzie che non hanno effettuato questo tipo di ottimizzazione saranno così esclusi da questa ricerca, perdendo un gran numero di potenziali clienti.

I contenuti devono anche rispondere a determinati parametri. I motori di ricerca penalizzano i testi copiati da altre parti, che mancano pertanto di originalità e non sono ritenuti utili per gli utenti. La ricerca delle parole chiave per i testi è qualcosa che ogni SEO copywriter deve saper fare, per utilizzare le Keyword più digitate per effettuare quella ricerca specifica.

Un’ultima pratica di cui parliamo è quella legata al Link Buiding. In poche parole, la reputazione di un sito dipende in parte dal fatto che altri siti esterni contengono dei link di richiamo. Il fatto che altri siano disposti a parlare di un sito viene vista come una prova di autorevolezza dello stesso.

Una campagna di Link Luilding ben fatta può pertanto dare una notevole spinta ad un sito che desideriamo spingere in prima posizione.