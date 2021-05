Una vera e propria tragedia quella che si è consumata ieri a Potenza, in località Montocchio. Un uomo di 55 anni -come riporta ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’- si è sentito male mentre raccoglieva i funghi in montagna ed ha perso la vita. L’uomo era in compagnia di un amico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Potenza, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che non hanno potuto altro che constatare il decesso dell’uomo.

redazione