18 App, il Ministero della Cultura annuncia la nuova edizione. Contributi per i nati nel 2002, le domande dal 1° aprile

Il Ministero della Cultura annuncia la nuova edizione di 18app. Dal 1 aprile fino al 31 agosto 2021 i ragazzi nati nel 2002 potranno registrarsi al sito www.18app.italia.it per ottenere il Bonus Cultura, un contributo da 500 euro da spendere entro il 28 febbraio 2022 in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi, eventi culturali, corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva e, da quest’anno, anche in abbonamenti ai quotidiani.

Per ottenere il Bonus Cultura da 500 euro puoi registrarti con SPID qui dal 1 aprile al 31 agosto 2021. Potrai spendere il tuo contributo entro il 28 febbraio 2022. Sei un esercente e vuoi aderire a 18app? La registrazione è consentita su questo sito dal 1 aprile al 31 agosto 2021 con le credenziali Agenzie delle Entrate o SPID.

>> CLICCA QUI PER AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI <<