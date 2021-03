La dea bendata bacia Potenza. Vinti al Lotto oltre 50mila euro

L’estrazione del Lotto premia Potenza, dove è stata centrata la vincita più alta del concorso di sabato 20 marzo. Il fortunato giocatore, con sei ambi, quattro terni e una quaterna, si è portato a casa una cifra di 50.596,00 euro con una giocata sulla ruota di Firenze (la combinazione scelta è stata 2 17 80 83 90). In seconda posizione c’è un giocatore di Marcianise, in provincia di Caserta, che ne ha incassati poco più di 37mila. L’importo totale delle vincite di sabato è di circa 9,3 milioni di euro per un ammontare annuo che supera i 270 milioni. (RED/Agipro)