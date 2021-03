Cresce l’interesse per gli investimenti etici sostenibili

Investimenti sostenibili ed etici, termini non più così nuovi con i quali abbiamo dovuto necessariamente iniziare a fare i conti da qualche anno. La domanda di investimenti sostenibili ed etici è aumentata vertiginosamente negli ultimi anni, a livello europeo ma anche mondiale.

Il Forum degli Stati Uniti per gli investimenti sostenibili e responsabili ad esempio, riporta che gli asset in gestione ESG (ossia gli investimenti etici) sono aumentati da 12 trilioni di dollari a 17 trilioni tra il 2018 e il 2020. E saranno molti gli asset ad avere un focus etico ed ecologico nei prossimi anni.

Il futuro sembra avere quindi una matrice etica, ma al contempo gli investimenti di questo genere stanno cambiando, probabilmente in modo irreversibile, a causa della pandemia. La buona notizia è che gli investitori etici possono imparare molto dai principali esperti di investimenti, indipendentemente dalla loro stessa attenzione alla sostenibilità.

Anche il Forex può essere approcciato in modo etico?

Se si approfondisce il discorso e si entra nei suoi meandri si scopriranno aspetti decisamente interessanti: ad esempio, anche il trading sul forex può essere fatto in modo ecosostenibile: esiste un modo per applicare anche agli investimenti sul forex, oltre che ad azioni e obbligazioni, una connotazione etica.

Milioni di persone investono ormai sul mercato forex anche grazie a previsioni di successo delle differenze di tasso di cambio. Il trading non è difficile a prima vista. Tuttavia, è molto fuorviante in quanto tutti i novizi del settore ​​devono andare incontro prima a perdite e fallimenti. Il che è un qualcosa con cui si deve fare i conti anche nel caso degli investimenti etici.

Verso un futuro di investimenti etici

L’investimento etico è qualsiasi strategia di investimento in cui si applichi i propri valori – sociali, morali, religiosi – al proprio portafogli ed alle strategie di investimento. Gli investitori etici in genere evitano investimenti legati ad azioni non propriamente accettabili, società coinvolte in attività stigmatizzate come il gioco d’azzardo, l’alcol, il fumo o le armi da fuoco.

Molti analisti prevedono che, nel corso dei prossimi 10 anni, ci sarà un aumento Exchange Traded Fund (ETF) globali ESG (Environmental, Social, Governance, attività legate all’investimento responsabile) e degli asset dei fondi comuni di investimento indicizzati a più di 1,3 trilioni di dollari USA: il più grande spostamento verso investimenti etici in una generazione.

Inoltre, fattori come la pianificazione delle emergenze e l’ambiente di lavoro di un’azienda stanno diventando al centro dell’attenzione per molti investitori. Queste questioni ESG differenzieranno le aziende in misura molto maggiore in futuro.