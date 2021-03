Covid-19 in Basilicata. 144 nuovi casi, 25 guariti e 1 decesso

1.460 tamponi processati nell’ultimo giorno, 144 nuovi casi e 25 guariti, oltre ad una persona di Francavilla sul Sinni deceduta. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Basilicata, con un buon numero di tamponi processati, ma con tanti nuovi casi, ma anche moltissimi guariti. Oltre 11mila i testi antigenici. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 113, 2 PIÙ DI IERI – Al “San Carlo” di Potenza 29 nelle malattie infettive, 19 in pneumologia, 9 in medicina d’urgenza e 5 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 33 nelle malattie infettive, 11 in pneumologia e 7 in terapia intensiva;

I NUOVI POSITIVI SONO 144 – 1 Barile, 6 Ferrandina, 5 Francavilla in Sinni, 2 Gorgoglione, 2 Lagonegro, 4 Lauria, 4 Lavello, 2 Maratea, 25 Matera, 9 Melfi, 1 Miglionico, 1 Missanello (domiciliato a Sant’Arcangelo), 6 Montescaglioso, 1 Palazzo San Gervasio (n. 1 domiciliato a Lavello), 2 Pescopagano, 4 Pisticci, 3 Policoro (n. 1 domiciliato a Bernalda), 1 Pomarico, 22 Potenza, 2 Rapone, 3 Rionero in Vulture, 2 Rivello, 2 Rotondella, 1 San Martino d’Agri (domiciliato a Potenza), 3 Sant’Arcangelo, 3 Satriano di Lucania, 1 Scanzano Jonico, 2 Stigliano, 1 Tolve, 18 Tursi (n. 1 domiciliato a Montalbano Jonico), 1 Valsinni, 2 Venosa, 1 campano domiciliato a Maratea e marchigiano domiciliato a Montalbano Jonico;

25 I GUARITI – 1 Irsina, 3 Laurìa, 3 Matera, 5 Melfi, 1 Miglionico, 1 Montescaglioso, 1 Nova Siri, 1 Oliveto Lucano, 6 Policoro, 1 Rapolla, 1 Salandra, 1 calabrese domiciliato a Irsina;

Gli attuali positivi in Basilicata sono 3.564, di cui 3.451 in isolamento domiciliare. I deceduti per e con Covid-19 sono 366, 12.217 i guariti totali.

Claudio Buono