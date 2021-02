Altro che la tanto discussa ‘zona bianca’. Da lunedì 1 marzo la Basilicata passerà tutta in ‘zona rossa’. Poco fa la firma sul decreto da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza. Aumento dei contagi e indice di RT tra i più alti d’Italia, hanno portato il Ministero alle nuove restrizioni. Si sperava di poter passare in arancione, ma i dati non lo permettono.

Claudio Buono