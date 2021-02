Covid-19, l’aggiornamento in Basilicata. 87 nuovi casi, 90 guariti, nessun decesso

1.085 tamponi processati nell’ultimo giorno, 87 nuovi casi e 90 guariti. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Basilicata. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 87, 3 IN MENO DI IERI– Al “San Carlo” di Potenza 27 nelle malattie infettive, 20 in pneumologia, 11 in medicina d’urgenza e 3 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 12 nelle malattie infettive, 10 in pneumologia e 4

I NUOVI POSITIVI SONO 87 – 1 Atella, 2 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza), 4 Bernalda, 1 Ferrandina, 4 Genzano di Lucania, 3 Grottole, 1 Latronico, 2 Lauria, 20 Matera, 1 Melfi, 12 Montescaglioso, 3 Nova Siri, 1 Pescopagano, 3 Pignola, 4 Pisticci, 3 Policoro, 5 Potenza, 1 Sant’Arcangelo, 3 Senise, 1 Tito, 1 Vaglio Basilicata, 1 Valsinni, 8 Venosa, 1 francese domiciliato a Matera e 1 pugliese domiciliato a Ferrandina;

90 I GUARITI – 2 Atella (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture), 2 Balvano, 1 Banzi, 1 Brienza, 3 Genzano di Lucania, 1 Lagonegro, 1 Lauria, 11 Lavello, 1 Maratea, 7 Matera, 3 Melfi, 1 Montemilone, 1 Montescaglioso (domiciliato a Matera), 1 Oppido Lucano, 3 Palazzo San Gervasio, 1 Picerno, 7 Pignola (n. 1 domiciliato a Tito), 2 Policoro, 10 Potenza (n. 1 domiciliato a Tito), 3 Rionero in Vulture, 2 Rivello, 1 Sarconi, 1 Scanzano Jonico, 2 Stigliano, 1 Terranova di Pollino (domiciliato a Pignola), 2 Tito, 3 Trecchina, 2 Tursi, 1 Vaglio Basilicata, 9 Venosa (n. 1 domiciliato a Civitanova Marche), 1 Viggiano (domiciliato a Brienza), 1 campano domiciliato a Bella, 1 molisano domiciliato a Brienza, 1 pugliese domiciliato a Policoro;

Gli attuali positivi in Basilicata sono 3.645, di cui 3.558 in isolamento domiciliare. I deceduti per e con Covid-19 sono 358, 10.986 i guariti totali.

Claudio Buono