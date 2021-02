Picerno, inaugurata la sede della Croce Rossa Italiana. Un importante segnale in tempi di pandemia

E’ stata inaugurata a Picerno, ieri sera, una nuova sede territoriale della Croce Rossa Italiana. La sede rientra nel Comitato di Melandro, che ha sede a Vietri di Potenza, e che solo poco più di un anno fa si è costituito. Nonostante l’emergenza pandemica, si è comunque riusciti a portare avanti anche il piano di sviluppo sul territorio di competenza che vedrà anche nei prossimi mesi nuove attivazioni. Nel rispetto delle normative anti-contagio, il taglio del nastro da parte del Sindaco, Giovanni Lettieri, e di tutti i volontari. “Accogliamo questa iniziativa con grande entusiasmo. L’apertura di una sede della Croce Rossa Italiana a Picerno, che arriva in piena pandemia, ci riempie di gioia. Da parte mia e dell’amministrazione, il massimo della collaborazione, come fatto fino ad oggi. A tutti i volontari un forte in bocca al lupo e un augurio di una collaborazione serena e fattiva”. Sono le parole di Giovanni Lettieri, entusiasta per una nuova importante attività di volontariato che nasce a Picerno. La sede si trova presso via X Maggio, al civico 86 (ex scuola materna). In questi mesi i nuovi volontari di Picerno hanno già lavorato sul territorio di competenza con il servizio gentilezza, rendendosi disponibili per consegna farmaci e spesa alle persone vulnerabili, alle persone in quarantena o isolamento. Il loro lavoro è stato apprezzato dalla locale amministrazione comunale tanto che gli ha concesso un locale in comodato d’uso gratuito da adibire a sede CRI.

“Per il nostro paese – ha sottolineato l’assessore Carmela Marino – la presenza della Croce Rossa Italiana è motivo di orgoglio oltre che di personale soddisfazione. Le attività che essa potrà svolgere andranno ad arricchire ed integrare quelle già svolte dai volontari della Protezione Civile, che da anni opera nella comunità picernese. In questo periodo di pandemia si sono distinti ancora più per l’impegno, la dedizione e la professionalità. Sono sicura che con la CRI si creerà una proficua e sinergica collaborazione a beneficio dell’intera collettività”.

Una nuova realtà che arriva in piena pandemia. Gli auguri sentiti ai volontari di Picerno arrivano dal Commissario Regionale della Croce Rossa Italiana di Basilicata, dott.ssa Ilaria Decimo, dai Presidenti dei Comitati di Basilicata e da Gerardo Tedesco, responsabile del Comitato Melandro, e da tutti il Consiglio direttivo e volontari.

Claudio Buono