Top e flop di Serie C girone C nei mesi di agosto e settembre: Latina e Juve Stabia volano, Brindisi flop

I mesi di agosto e settembre possono già rappresentare uno spartiacque in qualsiasi campionato e non è diverso per la Serie C, che mostra una classifica del girone C già delineata nelle zone alte, con Juve Stabia e Latina al top, Picerno, Turris e Benevento a inseguire.

Anche nella zona bassa della classifica ci sono squadre che hanno totalmente floppato i primi due mesi di campionato: Sorrento e Monterosi su tutti, Monopoli con buone possibilità di retrocedere e Brindisi che mette sul piatto delle statistiche una sola vittoria nei primi 360 minuti di gioco.

Scopriamo nei particolari i top e flop di agosto e settembre del campionato di Serie C girone C.

Juve Stabia e Latina dominano al top la classifica

Le quote dei bookmakers posizionano nel palinsesto Latina e Juve Stabia come favorite per la promozione in Serie B, basta dare un’occhiata ai siti come PokerStars per scoprire le statistiche incredibili di questi due club, capaci di agguantare 11 punti su 15 nelle prime cinque gare e restare imbattuti nei primi due mesi di campionato.

Il Latina ha segnato 10 gol e subìto soltanto 4 reti in questo piccolo frammento di stagione, mentre la Juve Stabia ha mantenuto la porta inviolata dalla seconda alla quinta giornata di campionato, mostrando di essere una squadra salda seppur a trazione Under 2.5.

Flop Brindisi nei primi 360 minuti di gioco

Questo è il minutaggio del Brindisi fino alla quarta giornata e si presenta un bottino magro di soli 3 punti, ma gli Adriatici sono pronti a risorgere e togliere ogni analogia con la massima serie del calcio italiano per quanto riguarda le squadre che stanno floppando. Pesano sul piatto delle statistiche i pochi gol segnati e le troppe reti subìte in questa primissima parte di campionato.

Benevento, Turris e Picerno al top nelle prime 5 posizioni

Questi 3 club hanno messo a segno un bel bottino di 10 punti nelle prime 5 gare, con il Turris che si è presentato in questa nuova stagione con il miglior reparto offensivo del campionato: 13 gol nei primi 450 minuti di gioco, una media spaventosa. Il club di Torre del Greco ha spazzato via anche lo Stregone nella prima di Campionato, tuttavia, il Benevento sta dimostrando di poter lottare al top e ha messo a segno quattro risultati positivi consecutivi dalla seconda alla quinta giornata.

Grazie alla migliore differenza reti il Picerno può guardare dall’alto in basso diverse squadre, con un reparto offensivo solido e una difesa che mantiene botta per lottare nella zona playoff e tentare la promozione nella Serie Cadetta.

Sorrento e Monterosi Tuscia flop totale

C’è poco da dire e le statistiche di questi due club neanche aiutano per niente, il Monterosi ha subìto 12 reti nelle prime cinque gare di campionato, mettendo in cassaforte soltanto 2 punti; ancora peggio ha fatto il Sorrento, che nei primi due mesi di campionato ha visto soltanto 1 punto nel pareggio contro l’Audace Cerignola, ma non basta ed è subito ultimo posto per i Costieri