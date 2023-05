Ultralifoj, in Basilicata un trail davvero unico. Appuntamento a Picerno il 3 e 4 giugno

E’ un evento speciale, quello che si svolgerà fra il 3 e il 4 giugno a Picerno. La seconda edizione dell’Ultra Trail Li Foj aggiunge un altro tassello alla promozione sportivo-turistica del territorio lucano. Se già da qualche anno la cittadina potentina ospita una omonima granfondo di mountain bike, dopo l’edizione inaugurale del 2021 si torna a dare spazio anche agli appassionati della corsa a piedi offroad e lo si fa attraverso un programma di gare di altissimo livello. Tre saranno le distanze proposte, per accontentare tutti i tipi di corridori: i puristi dell’ultra potranno cimentarsi nella 100 km con un dislivello positivo di 5.140 metri che ne fa una delle prove più estreme dell’intero calendario europeo. Si potrà altrimenti scegliere la 50 km per 3.130 metri oppure la più abbordabile 23 km per 1.220 metri. Percorsi completamente immersi nella natura, dove sarà comunque importante anche sapersi gestire nelle forze fisiche e mentali.

Fra le tre gare è previsto un tetto massimo di partecipazione di 1.000 atleti. I concorrenti dovranno ritrovarsi per le partenze in Piazza del Plebiscito, con lo start fossato nei seguenti orari: l’UTLF 100 alle ore 5:00 di sabato, l’UTLF 50 alle 7:00, mentre la 23 km prenderà il via alla domenica alle ore 9:30. Le iscrizioni, che chiuderanno inderogabilmente l’1 giugno, hanno un costo di 95 euro per la lunga, 65 per la media e 30 per il percorso corto, con scadenza il 15 maggio per non incorrere in ulteriori aumenti. A tutti gli iscritti il pacco gara con la T-shirt dell’evento e la medaglia finisher. La gara fa parte del calendario nazionale Iuta.

Sempre domenica 4 giugno si terrà anche il Picerno Urban Trail, prova non competitiva di 6 km per 230 metri di dislivello, con partenza alle 10:00. Un’ulteriore offerta per essere parte integrante di un grande evento. Sul sito della manifestazione è possibile anche trovare siti per dormire e mangiare a prezzi convenzionati, per un appuntamento che val bene una trasferta.

Per informazioni: Asd Picerno Run sul sito cliccando qui.