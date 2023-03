Ladri a Picerno, tre albanesi in stato di fermo. Bloccati dai Carabinieri dopo una notte movimentata

Ci sono tre persone fermate a Picerno, di nazionalità albanese, presumibilmente componenti della banda che da settimana sta terrorizzando la comunità picernese. I tre, non arrestati ma in stato di fermo presso la Compagnia di Potenza, sono stati bloccati stamattina dai Carabinieri della Compagnia di Potenza e della Stazione di Picerno, verso le ore 5:30.

La ricostruzione dei fatti. Ieri, come sta capitando da tempo, i ladri hanno tentato diversi furti e sono stati visti dai cittadini, anche presso strada Assunta, dove un uomo se li è trovati di fronte dietro la siepe di casa. Sono fuggiti verso le 20:40. Sulle loro tracce i Carabinieri, che alle 22, lungo la SP 94 (non lontano dallo svincolo di Picerno-Perolla del raccordo Sicignano-Potenza) sono riusciti a individuare un’la auto, una 500 XL, con a bordo una persona. Controllata, senza alcun elemento, è stata rilasciata. Successivamente però sono giunte altre segnalazioni. I ladri, nel tentativo di fuggire in nottata per raggiungere il raccordo Sicignano-Potenza in direzione Campania, si sono cappottato con l’auto in una curva. Il mezzo è andato distrutto, tanto che si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Nessuna traccia degli occupanti. Perché gli stessi hanno tentato di fuggire a piedi lungo la SP 94. Ma grazie alle segnalazioni dei cittadini e alla presenza e al pronto intervento dei Carabinieri, guidati dal Maggiore Alberto Calabria, sono stati bloccati a piedi, lungo la Provinciale, dopo che hanno tentato una breve fuga. I militari hanno così bloccato tre uomini di nazionalità albanese, che non hanno spiegato la loro presenza. Si tratta di tre persone giovani, poco più che ventenni, provenienti dal casertano. Per tutti e tre è scattato lo stato di fermo. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se per i tre potrà scattare l’arresto su disposizione del Magistrato di turno della Procura di Potenza. Viene così ripagato l’importante lavoro svolto dai Carabinieri sul territorio, dal momento che questi ladri sono veri professionisti e in molti casi riescono a volatilizzarsi grazie alle ore notturne e al buio. Ai militari dell’Arma sono appena giunte le congratulazioni del sindaco, Giovanni Lettieri. Ai cittadini, forse è e si spera, il ritorno alla normalità.

Claudio Buono