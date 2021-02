COVID-19 IN BASILICATA. 76 nuovi casi, 9 guariti e 3 deceduti

1.067 tamponi processati, 76 nuovi casi tra i lucani, 9 guariti e 3 deceduti. Questo l’aggiornamento dell’emergenza sanitaria in Basilicata. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 85 – Al “San Carlo” di Potenza 31 nelle malattie infettive, 30 in pneumologia, 7 in medicina d’urgenza e nessuno in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera, 9 nelle malattie infettive, 7 in pneumologia, 1 in terapia intensiva;

3 LE PERSONE DECEDUTE nelle ultime 24 ore, di Avigliano, Potenza e Vietri di Potenza;

76 NUOVI CASI TRA I LUCANI – 3 Abriola, 1 Accettura, 4 Acerenza, 1 Albano di Lucania (domiciliato a Potenza), 1 Atella, 3 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza), 1 Banzi, 1 Bella, 4 Castelluccio Inferiore, 1 Filiano, 1 Irsina, 2 Latronico, 4 Lavello, 4 Matera, 9 Melfi, 1 Montescaglioso, 1 Nova Siri, 1 Paterno, 1 Pietrapertosa, 1 Policoro, (domiciliato a Scanzano Jonico), 9 Potenza, 1 Rapone, 5 Rotondella, 1 Ruoti, 1 San Chirico Nuovo, 5 Sant’Arcangelo, 2 Scanzano Jonico, 1 Spinoso, 1 Terranova di Pollino (domiciliato a Potenza), 1 Trecchina, 1 Tricarico, 3 Venosa. Positivo un calabrese domiciliato a Trecchina;

9 I GUARITI – 1 Castelgrande, 1 Lauria, 4 Melfi, 2 Rapolla, 1 Ruvo del Monte;

Gli attuali casi di positività sono 3.072, di cui 2.987 in isolamento domiciliare. 329 i deceduti per e con Covid-19, 9.881 i guariti. A seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, si registrano, con il bollettino odierno, n. 50 guarigioni relative al periodo antecedente. Trattasi di soggetti già dichiarati guariti, nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti circolari ministeriali, dai servizi delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti. Alle 50 guarigioni dovute a riallineamento, si sommano n. 09 guarigioni odierne, per un totale di n. 59 guarigioni.

Claudio Buono