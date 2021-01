Due incidenti sul raccordo Sicignano-Potenza e sulla Potenza-Melfi. Tre le persone ferite, una estratta dalle lamiere dell’auto

Due gli incidenti che si sono verificati a distanza di poche ore sulla Potenza-Melfi, all’altezza di Tiera di Avigliano, e sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, all’altezza dell’uscita di Potenza Centro, sulla carreggiata in direzione sud. In entrambi i casi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, Polizia Stradale e sanitari del 118 Basilicata Soccorso.

Nella serata di ieri, il primo incidente sulla SS 658 Potenza – Melfi, al Km 8+300, nei pressi di Tiera di Avigliano. Coinvolti due veicoli in uno scontro frontale una Opel Corsa ed una Hyundai X 35. Per il conducente della Opel è stato necessario l’utilizzo di cesoie e divaricatori per poterlo estrarre dalle lamiere ed affidarlo al personale sanitario, anche il conducente dell’altra auto ha riportato varie ferite ed è stato comunque necessario il trasporto in ospedale. Bilancio quindi di due feriti, non in pericolo di vita. Il secondo incidente sul raccordo Sicignano-Potenza, all’altezza dell’uscita di Potenza-Centro, poco dopo la mezzanotte. Una Mercedes classe C ha urtato il guard-rail ed un’altra autovettura. Per fortuna, nessun ferito grave. Solo per uno dei due conducenti è stato necessario il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

In entrambi i casi, i Vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti per evitare l’insorgere di incendi. I caschi rossi sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità. Intervenuti anche Carabinieri. Polizia Stradale e 118.

Claudio Buono