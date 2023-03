Crollo di un solaio nel centro di Tito. Riaperta la strada principale del paese con impianto semaforico

Dopo il crollo di un solaio avvenuto nella serata del 21 marzo a Tito, nella centralissima via Vittorio Emanuele, sono in corso i lavori di messa in sicurezza dell’edificio. Non pochi problemi vengono riscontrati per il traffico, essendo questa la strada principale di collegamento. Si è resa inevitabile, però, la chiusura del tratto a seguito delle verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco. Immediatamente dopo l’accaduto, il Comune di Tito si è attivato per la messa in sicurezza dell’area, tutt’ora in corso. Attualmente, fa sapere il Comune, l’unica fermata per tutte le corse del trasporto pubblico locale è in via Nuvolese.

Ricordiamo che tutto è avvenuto martedì sera quando è crollato il solaio di una abitazione disabitata, che affaccia su Via Vittorio Emanuele, sulla strada principale che attraversa il centro abitato, la SP 95. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. L’abitazione è situata di fronte alla latteria del corso. Immediatamente, per motivi di sicurezza, è stata prevista l’interdizione del traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, dall’altezza della Farmacia Gerardi (con obbligo di direzione verso via San Vito) fino a Piazza del Seggio. Quotidianamente il tratto è trafficato non solo da auto, ma anche da bus e auto. Sul posto, per verificare quanto accaduto e assumere ogni iniziativa, il Sindaco Graziano Scavone e l’amministrazione comunale.

Si attendono sviluppi nelle prossime ore per capire se il tratto sarà transitabile con impianto semaforico a senso alternato.

AGGIORNAMENTO ORE 15 DEL 23.3.2023 – Qualche minuto fa è stata riaperta la strada, con il traffico regolato da impianto semaforico.

Claudio Buono