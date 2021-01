Covid-19, in Basilicata dati ospedalieri molto sotto la soglia d’allerta. Terapie intensive occupate al 6 %

Continuano a essere molto al di sotto della soglia di allerta i dati ospedalieri della Basilicata, in particolare in questo periodo di emergenza sanitaria segnato dai contagi da Covid-19. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), in Basilicata in terapia intensiva sono occupati il 6 % dei posti, rispetto alla soglia d’allerta che per l’emergenza è stata fissata al 30 %. Ricordiamo che la Basilicata è in ‘zona gialla’ dallo scorso 11 gennaio. Invece, per quanto riguarda i posti occupati in area “non critica”, in Basilicata l’occupazione da parte dei pazienti positivi al Covid-19 è pari al 18 %: la soglia d’allerta è fissata al 40 %. Sono 82 le persone ricoverate in ospedale, secondo l’aggiornamento di ieri.

Intanto, continuano le somministrazioni del vaccino. Sono 10.356 (aggiornamento alle ore 17:00 di ieri 20 gennaio) le dosi somministrate in Basilicata, rispetto alle 17.265 ricevute, pari al 60 %. Basilicata che pian piano migliora. Dal penultimo posto per somministrazione, al quart’ultimo. Anche in terra lucana è previsto l’arrivo di nuove dosi.

Claudio Buono