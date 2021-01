Covid-19 in Basilicata, l’aggiornamento. Più guariti (61) che nuovi contagi (57). Ma ci sono altri 4 decessi

57 lucani positivi a fronte di 738 tamponi processati nell’ultimo giorno, numero ancora troppo basso. 61 i guariti nelle ultime 24, mentre sono 4 le persone decedute. I test antigenici fatti nell’ultimo giorno in Basilicata sono 1.211. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 86, 2 IN PIU’ DI IERI – Al “San Carlo” di Potenza 32 nelle malattie infettive, 28 in pneumologia, 9 in medicina d’urgenza e 4 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 7 nelle malattie infettive, 4 in pneumologia e 2 in terapia intensiva;

4 LE PERSONE DECEDUTE di Marsicovetere, di Moliterno (domiciliato a Brienza), di Montalbano Jonico (domiciliato a Brienza) e Scanzano Jonico;

57 I LUCANI POSITIVI – 1 Avigliano, 1 Baragiano, 1 Bernalda, 1 Cancellara (domiciliato a Potenza), 3 Lavello, 6 Marsicovetere, 3 Matera, 5 Melfi, 2 Moliterno, 1 Noepoli (domiciliato a Potenza), 1 Nova Siri, 1 Palazzo San Gervasio, 1 Pietragalla (domiciliato a Potenza), 2 Pisticci, 1 Policoro, 14 Potenza, 1 Scanzano Jonico (domiciliato a Policoro). 1 Tito, 2 Vaglio Basilicata (n. 1 domiciliato a Potenza), 3 Venosa (n. 1 domiciliato a Roma), 1 Vietri di Potenza, 5 Viggiano. Non residenti ma domiciliati in Basilicata: un campano domiciliato a Potenza e uno statunitense domiciliato in Basilicata;

I GUARITI SONO 61 – 1 Avigliano, 2 Genzano di Lucania, 1 Latronico (domiciliato a Lauria), 14 Lavello, 10 Matera, 4 Melfi, 1 Montescaglioso, 8 Oppido Lucano, 1 Palazzo San Gervasio, 3 Policoro, 9 Stigliano, 2 Tito (n. 1 domiciliato a Potenza), 5 Venosa. Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 2 (1 laziale domiciliato a Ruoti, 1 marocchino domiciliato a Lauria);

Gli attuali casi di positività tra i lucani sono 6.724. Di questi, in isolamento domiciliare 6.638. I deceduti per e con Covid-19, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono 298. I guariti totali 5.281. Da precisare il decesso della persona residente a Scanzano Jonico risale al 16.01.2021, ma è stato comunicato solo ieri 20 gennaio.

Claudio Buono