Moda e lifestyle: i profumi da donna di Bottega Veneta

Bottega Veneta è un brand molto famoso ed apprezzato nel campo della Moda e del Lifestyle. Sin dalla sua nascita a Vicenza nel 1966, Bottega Veneta ha stabilito uno nuovo standard per l’universo del Lusso. Proprio nel rispetto della propria filosofia, Bottega Veneta impiega materiali nobili per realizzare creazioni equilibrate che entrano a far parte della vita di chi le possiede. La maison sposa una filosofia che ruota attorno ai concetti di stile, innovazione e lusso e che permea l’intera offerta per la Donna, l’Uomo e la Casa.

All’inizio il marchio produceva soprattutto borse e articoli di pelletteria, che all’epoca in Veneto non erano così diffusi. Nel 1975 iniziò a realizzare anche scarpe e, alla fine degli anni Novanta, vestiti: la prima collezione venne presentata alla Settimana della moda di Milano nel 1998. Successivamente ha lanciato anche le linee di profumi, gioielli e cose per la casa, sempre nello stile sobrio e lineare tipico dell’azienda.

I migliori prodotti Bottega Veneta

Il brand offre una grande scelta di prodotti di altissima qualità. Nel campo dei profumi uno dei più amati è Bottega Veneta Illusione , una fragranza da donna che si contraddistingue per la freschezza di note floreali abbinate all’intensità di accordi legnosi che regalano un sogno sensuale a occhi aperti. Quando prendere del tempo per sé diventa la massima espressione del lusso – Bottega Veneta ha definito un nuovo territorio di benessere e sensorialità. Una fragranza femminile, floreale verde legnosa. Note aromatiche di bergamotto e ribes nero, accompagnate dal fiore d’arancio sono avvolte dalla freschezza della foglia di fico verde. Un’espressione di sensualità arricchita da essenze di legno di olivo e fava tonka. Questo flacone dalle leggere sfumature cangianti, coniuga linee architettoniche con dettagli naturali, come la base che evoca la goccia d’acqua. Un design sensuale e senza tempo.

Knot, invece, è una eau de parfum sofisticata, elegante, luminosa e floreale, delicata e raffinata, indimenticabile. La sua composizione sorprende con un accordo esotico di albero di clementina, con mandarino, lime, fiori d’Arancio e neroli; nel cuore intense e rilassanti note di lavanda, insieme a rosa e peonia, evocano la freschezza ed il piacere della brezza marina in una calda sera d’estate. Le note di fondo di muschio e fava Tonka, regalano una scia intensa e passionale.

I profumi da uomo

Ampia è la scelta anche per quanto riguarda i profumi da uomo. Un esempio? Bottega Veneta Pour Homme. Tomas Maier, direttore creativo della maison, immagina un viaggio a Nord del Veneto, sulle Dolomiti, trasformato in fragranza dai maestri profumieri Daniela Andrier e Antoine Maisondieu.

La composizione ruota intorno al prezioso cisto labdano, conosciuto come ‘rugiada del paradiso’; nelle note di testa troviamo rinfrescanti accordi di bergamotto di Calabria, pino siberiano e ginepro dei balcani; il cuore aggiunge note speziate di pepe giamaicano, resine di abete canadese e salvia sclarea mediterranea; il tutto si poggia su un fondo forte di cisto Labdano andaluso, Patchouli Indonesiano ed essenza di pelle.