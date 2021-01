Due vincitori della scuola Carlucci di Ruoti nel IV Concorso Regionali di Poesia Dialettale Lucana-Sezione scuole

Nella giornata UNESCO dedicata alle lingue ed alla loro salvaguardia, con grande gioia ed orgoglio abbiamo postato i video delle poesie vincitrici del concorso sezione scuola pubblicate dal centro internazionale di dialettologia. Emozionati apprendiamo che il primo ed il terzo posto sono stati vinti dai nostri piccoli poeti. Ad Erica De Carlo il primo posto con la poesia intitolata “Terra Roti” ed il terzo posto ad Alessio Gerardo Potenza con la poesia “Tèrra nòstrë”. “La storia di un popolo e le tradizioni lo rendono unico perchè in esse ci sono le radici e il futuro di un territorio e dei suoi abitanti ed essa va praticata con consapevolezza, solidità di conoscenza e senso di appartenenza. Ed è la strada giusta questa intrapresa dai nostri giovani concittadini, che custodiscono e dimostrano con successo i valori del territorio e a cui vanno i miei complimenti. Un ringraziamento particolare permettetemelo di farlo alla professoressa Patrizia Del Puente che da anni lavora per la difesa del patrimonio linguistico lucano” dichiara il Sindaco Anna Maria Scalise.

“Ancora una volta la scuola di Ruoti si distingue per il talento dei suoi alunni e l’impegno dei docenti. I complimenti vanno anche a tutti gli altri ragazzi che si sono cimentati con entusiasmo in questa iniziativa. Inoltre in questa giornata un ringraziamento va a tutti quei ruotesi che negli anni hanno dedicato impegno nella valorizzazione del dialetto Ruotese, e alla professoressa Del Puente che permette di diffondere con dedizione la cultura dei dialetti lucani, e far emergere talenti e interesse” afferma il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Maria Troiano.

Comunicato stampa Comune di Ruoti

Di seguito il video realizzato dall’Unpli Basilicata.