Lotteria Italia, a Potenza venduto un biglietto vincente da 25mila euro

La dea bendata bacia anche il capoluogo di regione Potenza, dove risulta essere stato venduto un biglietto della Lotteria Italia che vale al fortunato la vincita di 25 mila euro. Si tratta dei cosiddetti premi di ‘terza categoria’, gli ultimi ad essere stati estratti ieri sera. Nel corso della trasmissione “I soliti ignoti” condotta da Amadeus sono stati abbinati i simboli associati ai 5 superpremi della lotteria Italia 2021. Li ricordiamo:

5° premio da 250mila euro, con simbolo lente d’ingrandimento: A 211417, venduto a Cavarzere (Ve)

4° premio da 500mila euro, con simbolo occhiali: D 114310, venduto a Altavilla Irpina (Av)

3° premio da 1 milione di euro, con simbolo impronta digitale: A 066635, venduto a Gallicano nel Lazio (Rm)

2° premio da 2 milioni di euro, con simbolo torcia: G 162904, venduto a Prizzi (Pa)

1° premio da 5 milioni di euro, con simbolo cappello: E 409084, venduto a Pesaro (Pu)

Il numero di serie del biglietto venduto a Potenza è “A 037184”. In Basilicata non risulta estratto alcun premio nemmeno per i premi di ‘seconda categoria’ da 50mila euro.

Claudio Buono