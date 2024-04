Run4Hope, domani la staffetta solidale che sarà percorsa in Basilicata da Potenza a Picerno

Run4Hope è il Giro d’Italia podistico solidale organizzato annualmente su staffette regionali sincrone. “Il 21 Aprile saremo al fianco di AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma), ogni donazione, piccola o grande, fa la differenza nella lotta contro queste malattie. In Piazza Mario Pagano, a Potenza, sarà allestito un banco dedicato all’AIL e lo stesso sarà fatto a Picerno, in Via Gramsci”, dichiara il presidente dell’ Asd Picerno Run, Luca Tomasiello.

La staffetta è aperta a tutti ed è organizzata in collaborazione con “Triathlon Basilicata”, per tutta la manifestazione saremo supportati da un Autobus della ditta Autolinee Petruzzi che sosterà ogni due km per consentire di arrivare a Picerno e rientrare a Potenza”. Si potrà usufruire dell’autobus anche per l’intero tragitto e scendere qualche metro prima dell’arrivo a Picerno”. La prenotazione del bus è obbligatoria.

Di seguito il programma della giornata:

ore 9.00 ritrovo in Piazza Mario Pagano Potenza

ore 9.30 Partenza

ore 12.00 Arrivo Via Gramsci Picerno

PERCORSO

Potenza Piazza Mario Pagano

Via Pretoria

Via Porta Salza

Piazza Vittorio Emanuele II

Corso Garibaldi

Viale Dante

Via Vaccaro

Viale del Basento (McDonald’s)

SP94 Via Centomani

SP94 Via Tora

SP94 C.da Santa Loya

SP94 Fontana Camillo

Via Gramsci Picerno

“Sarà un’occasione di condivisione importante animata dallo spirito solidale a favore della ricerca per sostenerla e per sensibilizzare quanti prenderanno parte”, conclude Tomasiello.