Musica, in Svezia brilla la stessa di due musicisti italiani a Fjärås. Nel duo da applausi anche Salvatore Pace di Picerno

In Svezia brilla la stella di due giovani musicisti italiani, di cui uno lucano di Picerno. Si tratta di Salvatore Pace, pluripremiato a livello nazionale e internazionale, picernese, che insieme al collega campano Alessandro Gaudio, nell’ambito del progetto musicale “Gaudiopace Duo” (duo di organetti) hanno tenuto dei concerti di world music in terra svedese. Applausi e consensi per il duo, che davanti a un numeroso pubblico si sono esibito presso Karlsoon Music a Fjärås. I brani eseguiti sono prettamente di composizione propria, a firma di Gaudio e Pace: Crusko (Salvatore Pace), Viddaneddha (Gaudio), Confusion (Pace), Le Pays (Gaudio), Diatonic Tango (Gaudio e Pace), Passione Meridionale (Gaudio), Lifoj (Pace).

Si tratta di brani tutti ispirati alla tradizione del sud Italia arrangiate in stile world Music da Salvatore Pace e Alessandro Gaudio.

A loro i complimenti per questo ennesimo straordinario successo internazionale.

Claudio Buono