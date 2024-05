Special Olympics Basilicata e Carglass insieme al Giro d’Italia in e-bike 2024. Tra i partecipanti il lucano Vincenzo Lisanti

Grande fermento nella cittadina oraziana per la partecipazione al Giro-E dell’atleta venosino di Special Olympics Basilicata, Vincenzo Lisanti, insieme al suo accompagnatore partner Filippo Orlando. Il 15 maggio prossimo, in occasione della 11° tappa del Giro-E, attività collegata al Giro d’Italia 2024, Carglass Italia e Special Olympics Italia, scendono in campo uniti dall’obiettivo di promuovere una società inclusiva. Il Giro-E è una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia. In questa occasione un atleta speciale, Vincenzo Lisanti e il direttore regionale dello Special Olympics Basilicata, Filippo Orlando, faranno parte del team Carglass nella tappa “Casalbordino – Francavilla al Mare” di 58,5 km, capitanati dal mitico Claudio Chiappucci, ciclista professionista dal 1985 al 1998 con una lunga serie di vittorie. Soprannominato “El Diablo” e insignito di diverse onorificenze, tra cui quella di Cavaliere Al merito della Repubblica italiana, spicca per i suoi trionfi: la vittoria alla Milano-Sanremo del 1991, il secondo posto al Giro d’Italia 1991 e 1992, il secondo posto al Tour de France 1990 e 1992, secondo classificato al campionato del mondo 1994. Chiappucci, inoltre, si contraddistingue nel mondo dello sport per la sua generosità: da sempre, infatti, partecipa a eventi sportivi dedicati alla solidarietà, supportando enti di ricerca medica e associazioni a scopo benefico che aiutano comunità bisognose in tutto il mondo.

“Alla luce del grande successo dello scorso anno e sempre più impegnata per un mondo più accogliente e sostenibile – dichiarano da Carglass – siamo lieti di annunciare il rinnovo, anche in questo 2024, della collaborazione con Special Olympics Italia, l’organizzazione che ha lo scopo di generare, attraverso lo sport, una cultura del rispetto e dell’inclusione per persone con disabilità intellettive e di scoprire attitudini, talenti e fiducia in se stessi: sul campo di gioco e nella vita. Special Olympics e Carglass guardano nella stessa direzione: la creazione di una società sempre più inclusiva, pronta a cooperare per il benessere di tutti”.

“Siamo orgogliosi di far parte, anche solo per una tappa della squadra Carglass e di pedalare accanto ad un campione come Chiappucci – dichiara il direttore Special Olympics Basilicata, Filippo Orlando – gli atleti ci insegnano, ogni giorno, ad accogliere le difficoltà come una sfida da affrontare con forza coraggio e determinazione, rappresentando per tutti noi una vera fonte d’ispirazione, e quale occasione migliore una tappa del giro d’Italia in e-bike per una sfida indimenticabile, facendoci portavoce della promozione dello sport come strumento di inclusione e di sviluppo personale”.