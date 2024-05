Controlli dei Carabinieri nella Val d’Agri. Sei denunce e quattro patenti ritirate

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza prosegue nelle attività di controllo straordinario del territorio attraverso le Compagnie e le Stazioni capillarmente diffuse sul territorio di sua competenza. In particolare, nel weekend appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Viggiano hanno condotto un’intensa attività che ha interessato gran parte della Val d’Agri e alcuni comuni del comprensorio.

Centinaia i controlli di mezzi e conducenti che hanno portato all’identificazione e al monitoraggio di altrettanti utenti della strada contestando violazioni per più di 4.500 euro e ritirando a vario titolo quattro patenti di guida. Sei i deferimenti in stato di libertà, di cui due a carico di cittadini stranieri sorpresi sul territorio nazionale senza averne titolo, tre per guida in stato di ebbrezza alcolica ed uno per coltivazione di canapa indiana e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; evenienza nella quale si è proceduto al sequestro di otto piantine di “cannabis indica”, centodieci semi, sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione.

Quattro le segnalazioni alla Prefettura di Potenza di altrettanti cittadini del luogo quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di hashish nel corso delle perquisizioni personali e veicolari operate dai militari.

Nel medesimo contesto, sono seguite una serie di verifiche presso esercizi commerciali ubicati nell’area, finalizzate al monitoraggio degli avventori, alla regolarità delle autorizzazioni amministrative e della somministrazione di cibi e bevande, specie di quelle alcoliche per contrastarne la vendita a persone non titolate all’acquisto con particolare riguardo ai minori.

L’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, rafforzato con la continuità di questi servizi anche in periodi non interessati da festività o ricorrenze, ribadisce quanto sia alta e costante l’attenzione di tutti i Reparti dipendenti nel proseguire in una costante e sempre più precipua azione di controllo del territorio.