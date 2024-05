La comunità di Tito in festa. Domani 14 maggio i 100 anni di don Nicola Laurenzana

Al Convento a partire dalle ore 17:30 del 14/5 una iniziativa promossa dalla Parrocchia San Laviero Martire e dal Comune

C’è grande attesa e fermento a Tito in occasione dei 100 anni del parroco Don Nicola Laurenzana, che compirà il secolo di vita martedì 14 maggio. E per l’occasione, la Parrocchia San Laviero Martire e il Comune di Tito hanno organizzato una giornata di festeggiamenti per rendere grazie al Signore e festeggiare l’importante e lieto evento.

L’appuntamento per il 14 maggio è alle ore 17:30 in Convento, dove verrà celebrata una Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Mons. Salvatore Ligorio, alla presenza del clero diocesano e delle autorità civili e militari, del parroco don Lino Moscarelli e del sindaco Graziano Scavone.

“Una comunità in festa per celebrare i 100 anni del nostro amato Don Nicola, guida spirituale e riferimento per i fedeli titesi. Con il cuore pieno di gioia per il traguardo raggiunto non possiamo che augurargli di continuare a guidarci con sapienza e amore nel percorso meraviglioso e tortuoso della vita”, ha dichiarato il sindaco, Graziano Scavone.

“Un traguardo importante – ha detto il parroco don Lino Moscarelli – che merita non solo di essere festeggiato ma soprattutto meditato. 100 anni sono o dovrebbero essere motivo di riflessione sul grande dono della vita”. “Cento anni ci ricordano – ha continuato – che lo spazio temporale è come un contenitore consegnatoci per riempirlo di vita, cioè quell’opera bella che con responsabilità siamo chiamati a costruire. Non conta la lunghezza del tempo donatoci ma il come questo tempo è riempito, vissuto. Nel caso di don Nicola lo spazio temporale non solo è stato abbondante ma anche riempito di senso”.