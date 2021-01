Vietri di Potenza, focolaio nella casa di riposo. Il sindaco: “Momento delicato, speriamo di superarlo subito”

Non manca la preoccupazione a Vietri di Potenza per un focolaio che si è sviluppato all’interno della casa di riposo che ospita 24 anziani. Nella serata di ieri il sindaco Christian Giordano ha dato notizia di 15 positività all’interno, tra ospiti ed operatori, tutti nella struttura. Il campanello di allarme era arrivato dopo alcuni sintomi su un’anziana ospite, successivamente i controlli hanno appurato i 15 casi di contagio. La struttura è stata una delle poche in regione a resistere all’ondata di contagi, che ha spezzato tante vite in numerose residenze per anziani. Il tutto grazie alla grande professionalità del personale e della proprietà, che è riuscita a proteggere al massimo gli ospiti. Ma purtroppo, com’è ormai noto, questo virus arriva ovunque nonostante ogni misura di sicurezza. Al momento, come comunicato dal sindaco Giordano, sono due le persone che hanno necessitato del ricovero al “San Carlo” di Potenza. La situazione viene monitorata costantemente dal Comune e dalle autorità sanitarie. Nella serata di ieri il sindaco ha raggiunto la struttura per un saluto dall’esterno e per sottolineare la vicinanza sua, dell’amministrazione e dell’intera comunità.

“La notizia buona – ha sottolineato il primo cittadino – è che tutti gli ospiti/operatori presenti nella casa di riposo sono, attualmente, asintomatici o paucisintomatici. Grazie agli operatori che, nonostante tutto, continueranno a prendersi cura degli ospiti. La situazione è inoltre monitorata costantemente dal sottoscritto insieme ai medici dell’Asp. Chiedo a tutti la massima collaborazione per poter superare questo momento delicato in maniera coordinata e veloce”.

Negli ultimi giorni i contagi a Vietri sono aumentati. Gli attuali positivi sono 41, ma diversi sono risultati positivi al tampone rapido ed attendono di sottoporsi solo al molecolare per certificare la positività. La situazione resta comunque sotto controllo. Tra i tamponi di controllo, almeno 4 o 5 dovrebbero dare l’esito di negativizzazione e guarigione. Al momento gli attuali positivi certificati sono 41, di cui 15 nella casa di riposo (2 ricoverati)

Claudio Buono