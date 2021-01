CORONAVIRUS IN BASILICATA – Nelle ultime 24 ore 66 nuovi casi di contagio, 1 decesso e 36 guarigioni

Sono 761 i tamponi processati nella giornata di ieri in Basilicata. Di questi, 66 hanno dato esito di positività al Covid-19, di cui 62 riguardano lucani. I guariti nelle ultime 24 ore sono 36, una persona è deceduta. Registrati anche i casi nella casa di riposo a Vietri di Potenza, 15 tra ospiti ed operatori. Ecco il dettaglio.

98 I RICOVERATI IN OSPEDALE – Al “San Carlo” di Potenza 33 nelle malattie infettive, 31 in pneumologia, 10 in medicina d’urgenza e 1 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 13 nelle malattie infettive, 7 in pneumologia, 3 in terapia intensiva;

1 DECESSO nelle ultime 24 ore, di Potenza;

I NUOVI CASI DI POSITIVITA’ – 5 Avigliano, 1 Balvano (domiciliato a Vietri di Potenza), 1 Bernalda, 1 Calvello (domiciliato a Vietri di Potenza), 1 Corleto Perticara (domiciliato a Vietri di Potenza), 1 Genzano di Lucania, 11 Lavello, 1 Matera, 3 Montalbano Jonico, 1 Palazzo San Gervasio, 1 Picerno (domiciliato a Vietri di Potenza), 1 Pignola, 4 Pisticci, 1 Policoro, 8 Potenza (n. 1 domiciliato a Forenza; n. 1 domiciliato a Venosa), 1 Tolve, 9 Venosa, 11 Vietri di Potenza. Si specifica che gli 11 casi attribuiti a Vietri di Potenza e gli altri 4 domiciliati nello stesso paese, sono il totale di 15 all’interno di una casa di riposo, già comunicati ieri sera dal Comune;

I GUARITI SONO 36 – 6 Lagonegro, 2 Lauria, 11 Lavello, 7 Palazzo San Gervasio, 1 Potenza, 1 Ruoti, 8 Venosa.

Gli attuali casi di positività in Basilicata sono 6.166, di cui 6.068 in isolamento domiciliare. 262 i deceduti, 4.698 i guariti.

Claudio Buono