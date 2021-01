Covid-19, nuovo focolaio in una casa di riposo della Basilicata. 16 positività a Muro Lucano

Dopo Vietri di Potenza, Muro Lucano. Una nuova casa di riposo “focolaio” in Basilicata. A renderlo noto è Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano. “Nella giornata di oggi sono risultati 23 concittadini positivi al Covid-19. Tra questi, purtroppo, 12 ospiti e 4 operatori della Casa di Riposo Oasi San Gerardo”. Preoccupazione anche nella città murese, dove i contagi sono in aumento così come in quasi tutte le comunità. “Siamo costantemente in contatto con i referenti della struttura e con i medici di base di riferimento per controllare questa delicata situazione. Massima attenzione”, ha sottolineato Setaro nell’annunciare dei nuovi casi.

Claudio Buono