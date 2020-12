Covid-19 in Basilicata. L’aggiornamento del giorno di Natale: 67 nuovi casi, 5 decessi e 51 guariti

Sono 67 i nuovi casi di contagio tra i lucani, 94 i ricoverati nei due ospedali di Potenza e Matera, 51 guariti e un numero alto di deceduti in un giorno, 5. E’ questo l’aggiornamento nel giorno di Natale sull’emergenza sanitaria in Basilicata. Ecco il dettaglio.

I NUOVI CASI DI CONTAGIO – 853 i tamponi processati. I nuovi casi riscontrati a: 2 Abriola (n. 1 domiciliato a Brienza), 3 Avigliano (n. 1 domiciliato a Lauria), 4 Baragiano, 1 Chiaromonte, 1 Grassano, 1 Lavello, 1 Marsico Nuovo, 6 Matera, 1 Missanello, 1 Montalbano Jonico, 1 Paterno, 1 Picerno, 10 Pignola, 2 Pisticci, 6 Potenza, 1 Ruvo del Monte, 1 Salandra, 4 Satriano di Lucania, 1 Savoia di Lucania, 2 Senise, 3 Stigliano, 8 Tito, 5 Tolve, 1 Vaglio Basilicata;

I RICOVERATI SONO 94 – Al “San Carlo” di Potenza 31 nelle malattie infettive, 28 in pneumologia, 10 in medicina d’urgenza e 3 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” 8 nelle malattie infettive, 10 in pneumologia e 4 in terapia intensiva;

I CASI DI GUARIGIONE TRA I LUCANI SONO 51 – 1 Bernalda, 8 Corleto Perticara, 1 Ferrandina, 9 Lauria, 3 Matera, 9 Melfi (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture), 1 Paterno (domiciliato a Marsicovetere), 1 Pignola (domiciliato ad Abriola), 1 Potenza (domiciliato a Tito), 7 Rionero in Vulture, 4 Ripacandida, 1 Roccanova, 2 Rotonda, 2 Tito, 1 Viggianello;

5 LE PERSONE DECEDUTE a Cancellara, Potenza, Tursi, San Fele e Rionero in Vulture;

Gli attuali casi di positività in Basilicata sono 5.776, di cui 5.682 in isolamento domiciliare. I deceduti totali sono 235, i guariti 4.120

Claudio Buono