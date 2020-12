Al ‘San Carlo’ di Potenza emozioni nel giorno di Natale. La visita degli operatori sanitari ai pazienti malati di Covid-19

Emozionante e ricca di significati. Questo trasmette questa fotografia che ritrae l’interno di una delle stanze del reparto di pneumologia dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza. Oggi, gli infermieri e i medici, hanno deciso di consegnare tutti i pazienti ricoverati per Covid-19, alcuni biscotti insieme a un piccolo presepe. La particolarità è che quest’ultimo è stato sistemato all’interno di un guscio di una noce. Come si nota dalla foto, i sanitari sono impegnati nella consegna ad un uomo sessantenne, che si emoziona, e si mette le mani in testa. Fatica a trattenere le lacrime. E i sanitari, in tre, gli offrono una carezza. Non basterà mai ringraziarli per tutto quello che stanno facendo, quello dei sanitari è un lavoro indescrivibile. Fatto non solo di professionalità, ma anche di grande umanità. Una foto che ha fatto il giro del web, tanto che alcuni scatti sono stati pubblicati anche da testate importanti.

Ricordiamo che in Basilicata, ad oggi, i ricoverati sono 94. Al “San Carlo” di Potenza, nel reparto dov’è stata scattata questa foto, ci sono 28 pazienti. Altri 31 nelle malattie infettive, 10 in medicina d’urgenza e 3 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera, 8 nelle malattie infettive, 10 in pneumologia e 4 in terapia intensiva;

Da questa foto traspare una dolcezza straordinaria di alcuni dei tanti operatori sanitari in prima linea per combattere questo virus.

Grazie a tutti voi, non sarà mai abbastanza per questa ‘guerra’ che avete combattuto, fino ad oggi, con pochissime armi.

Claudio Buono