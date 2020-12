Bella, 37 nati nel 2020. Comune e Unicef uniti nell’iniziativa “Un bambino nato, un bambino salvato”

Con un orsacchiotto dell’UNICEF l’Amministrazione Comunale di Bella (Potenza) ha festeggiato, nella sala consiliare a Bella nella scuola a San Cataldo, l’arrivo dei 37 nati in quest’anno per tutti noi così difficile, salvando e garantendo una vita migliore ad un altro bambino. L’iniziativa si chiama “Per ogni bambino nato un bambino salvato”, e consente all’Amministrazione Comunale di Bella di adottare un orsacchiotto dell’UNICEF, ogni qualvolta un bambino nasce e viene registrato all’anagrafe. L’orsacchiotto viene regalato ai nuovi nati e la donazione aiuterà l’UNICEF nel suo compito importante di raggiungere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, portando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza. Un gesto concreto di solidarietà che salva la vita di tanti bambini che hanno il diritto di crescere sani, di andare a scuola e di costruirsi un futuro migliore. L’orsacchiotto dell’UNICEF diventa così un gesto significativo di benvenuto ai nuovi cittadini e alle loro famiglie, e nello stesso tempo un importante e concreto atto di solidarietà e civiltà. Per motivi di sicurezza gli incontri sono stati tre, due a Bella e uno a San Cataldo. I genitori, quasi tutti con i loro piccoli, sono arrivati puntuali. I piccoli vestiti a festa, uno anche con il cappuccio di Babbo Natale hanno partecipato alla cerimonia in modo sostanzialmente tranquillo. Il sindaco Leonardo Sabato, la vice-sindaca Angela Carlucci e il presidente del Consiglio Comunale Vito Leone hanno invitato i giovani genitori alla speranza e li hanno ringraziati per la loro fiducia nel futuro. Mario Coviello, presidente del Comitato Provinciale Unicef di Potenza, ha ricordato quanto Unicef sta facendo con i bambini e i ragazzi di Bella con la proposta educativa Scuola Amica Unicef che educa alla gestione delle emozioni per combattere bullismo e cyberbullismo. E’ stato bello vedere Aurora, Elena,Ambra, Leonardo, Denis…. sorridere per la foto di rito. Ha emozionato osservare i fratellini e le sorelline più grandi dei festeggiati accarezzare i portarsi al petto il peluche. E questa è la lettera che ogni genitore riceve da parte del Comitato provinciale Unicef di Potenza che ha sottoscritto con l’Amministrazione Comunale di Bella, nel mese di novembre, un accordo di partenariato diventando “Comune amico dell’Unicef”: “Cari genitori, sono lieto di informarvi che il vostro Comune ha deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo cittadino con un simbolo di solidarietà e amore: l’orsacchiotto dell’UNICEF. Adottando un orsacchiotto e aderendo all’iniziativa” Per ogni bambino nato un bambino salvato”, il Comune ha devoluto un contributo che permetterà all’UNICEF di continuare ad aiutare tanti bambini, così da garantire loro un futuro migliore. Con questo primo segno di solidarietà auguro al vostro bambino un futuro luminoso, una mente aperta e un cuore grande, capace di donare amore al di là di ogni confine. Un benvenuto di cuore al nuovo cittadino e grazie a nome dei tanti bambini del mondo.

Mario Coviello, Presidente Comitato provinciale UNICEF di Potenza