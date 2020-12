Coronavirus in Basilicata: più tamponi e più positivi. 151 nuovi casi, 4 decessi e 79 guariti nell’ultimo giorno

Più tamponi, più positivi. In Basilicata nelle ultime 24 ore sono 151 i lucani risultati positivi al Covid-19, rispetto a 1.681 tamponi processati. Si registrano 4 decessi e 79 guariti. Aumenta, quindi, il numero dei nuovi contagi giornalieri. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 104 – Al “San Carlo” di Potenza 33 nelle malattie infettive, 32 in pneumologia, 9 in medicina d’urgenza, 4 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 14 nelle malattie infettive, 8 in pneumologia e 4 in terapia intensiva;

4 LE PERSONE DECEDUTE nelle ultime 23 ore. Di Oppido Lucano, Potenza, Tito e Palazzo San Gervasio;

151 I NUOVI POSITIVI LUCANI – 1 Abriola (domiciliato a Pignola), 2 Acerenza, 1 Anzi, 1 Atella, 9 Avigliano, 1 Balvano, 2 Baragiano, 1 Bella, 1 Bernalda, 3 Ferrandina, 1 Filiano (domiciliato a Potenza), 1 Forenza, 1 Gallicchio, 2 Laurìa, 16 Lavello, 1 Marsico Nuovo, 8 Matera, 1 Melfi, 2 Miglionico, 5 Montescaglioso, 1 Nemoli, 1 Oppido Lucano, 4 Paterno, 1 Pescopagano, 2 Picerno, 9 Pignola, 1 Pisticci, 1 Policoro, 28 Potenza (n.1 domiciliato ad Avigliano, n. 1 domiciliato a Bologna), 1 Rapolla, 4 Ruoti, 2 Salandra, 2 Satriano di Lucania, 2 Scanzano Jonico, 1 Spinoso, 10 Stigliano

10 Tito, 1 Tolve, 1 Tricarico, 2 Vaglio Basilicata, 4 Venosa, 1 Vietri di Potenza, 2 Viggianello;

SONO 79 I GUARITI – 1 Albano di Lucania, 2 Avigliano, 1 Barile, 1 Bella, 1 Castelluccio Inferiore, 1 Episcopia, 1 Filiano, 3 Forenza, 6 Genzano di Lucania, 3 Lagonegro, 1 Laurìa, 2 Lavello, 2 Marsicovetere, 20 Maschito, 7 Matera, 3 Melfi, 2 Montemilone, 1 Nova Siri, 1 Paterno, 1 Picerno, 1 Pietragalla, 2 Policoro, 4 Potenza, 2 Rionero in Vulture, 2 Rotonda, 1 Scanzano Jonico, 7 Venosa;

Gli attuali positivi in Basilicata sono 5.765, di cui 5.661 in isolamento domiciliare. I deceduti 240, i guariti 4.079.

