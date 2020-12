Cinghiali sempre più pericolosi per gli automobilisti. Nuovo incidente nel Potentino

Al netto delle preoccupazioni degli animalisti, rispettabili e magari non condivisibili da tutti per quanto riguarda la caccia, i cinghiali continuano a dimostrarsi un grande pericolo per l’incolumità delle persone. Basta chiedere, in ordine di tempo, ad un giovane automobilista di Bella, Donato, che qualche mattina fa si è trovato un esemplare che si aggirava attorno ad un quintale di peso, sbucare in strada nei pressi di San Fele, mentre era alla guida della sua Volkswagen Tiguan. Impatto inevitabile, nonostante i pronti riflessi del giovane alla guida. Danni seri all’auto, cinghiale ferito mortalmente. Illeso l’uomo alla guida, solo tanta paura. Sul posto, poco dopo l’accaduto, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Fele, in servizio nei paraggi, e poco più tardi il veterinario dell’ASL per constatare il decesso del mammifero e prelevare dei campioni per alcune analisi. Problema cinghiali, quindi, sempre più insistente sul territorio lucano. Non è questo il primo incidente, e sicuramente -purtroppo, vista la grande presenza sul territorio- non sarà nemmeno l’ultimo. Si spera nell’attivazione di ulteriori misure di contenimento della presenza dei cinghiali per evitare problemi ben più seri.

Claudio Buono