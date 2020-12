Coronavirus in Basilicata, l’aggiornamento: 71 nuovi positivi e 44 guarigioni

Sono 71 i nuovi positivi residenti in Basilicata, a fronte di 1.039 tamponi processati nell’ultimo giorno. Non si registrano decessi. I guariti sono 44. Ecco i dettagli

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI – A Matera 16 nelle malattie infettive, 9 in pneumologia e 5 in terapia intensiva. A Potenza 22 in pneumologia, 10 in medicina d’urgenza, 4 in terapia intensiva e 36 nelle malattie infettive;

I NUOVI POSITIVI – 4 Avigliano, 1 Calvello, 1 Castelgrande, 1 Ferrandina, 2 Filiano, 1 Lagonegro, 4 Lavello, 4 Marsico Nuovo, 1 Marsicovetere, 4 Matera, 1 Melfi, 2 Miglionico, 1 Montemilone, 3 Muro Lucano, 1 Palazzo San Gervasio, 1 Pescopagano, 1 Pietragalla, 3 Pignola, 17 Potenza, 1 Rapolla (domiciliato a Potenza), 2 Rionero in Vulture, 2 Ripacandida, 2 Salandra, 7 Venosa, 1 Vietri di Potenza, 3 Viggianello;

I GUARITI SONO 44 – 3 Barile, 1 Ferrandina, 1 Genzano di Lucania, 1 Lagonegro, 1 Laurìa, 2 Maratea, 18 Melfi, 8 Policoro, 2 Potenza, 3 Ripacandida, 4 Venosa;

Gli attuali positivi in Basilicata sono 5.822, di cui 5.720 in isolamento domiciliare. I deceduti in totale sono 216.

Claudio Buono