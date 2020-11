Coronavirus in Basilicata, nelle ultime 24 ore 100 nuovi casi di contagio e 3 persone decedute. Sono 15 i guariti

100 nuovi positivi al Covid-19 tra i lucani su 1.146 tamponi processati nelle ultime 24 ore. E’ questo l’ultimo dato in Basilicata relativamente all’emergenza sanitaria in corso. Purtroppo, però, nell’ultimo giorno sono decedute tre persone di Tolve, Avigliano e Castelsaraceno. Oltre ai 100 nuovi casi che riguardano i lucani, negli stessi tamponi risultano positivi quelli di 24 pugliesi, 1 di Mazara del Vallo, 1 di Altamura domiciliato a Matera e 1 di Bitetto domiciliato a Rionero in Vulture.

Sono 98 i ricoverati in Ospedale. Tre ricoverati in meno rispetto a ieri, ma si tratta purtroppo delle tre persone decedute. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 28 persone nelle malattie infettive, 6 in pneumologia e 5 in terapia intensiva. Al “San Carlo” di Potenza 23 nelle malattie infettive, 19 in pneumologia, 11 in medicina d’urgenza e 6 in terapia inteisiva.

I nuovi contagi: 1 Atella, 1 Avigliano, 1 Banzi, 1 Brienza, 3 Castronuovo Sant’Andrea, 6 Ferrandina, 1 Forenza, 2 Garaguso, 10 Genzano di Lucania, 6 Grassano, 1 Irsina, 1 Laurenzana, 7 Lavello, 14 Matera, 12 Melfi, 2 Montalbano Jonico, 2 Montescaglioso, 1 Oppido Lucano, 3 Palazzo San Gervasio, 1 Pescopagano, 2 Policoro, 5 Potenza, 4 Rapolla, 2 Rionero in Vulture, 2 Ripacandida, 2 Roccanova, 1 San Fele, 3 Stigliano, 3 Venosa.

Sono 14 i guariti nelle ultime 24 ore. 2 a Potenza, 3 Brienza, 5 Melfi, 1 Rionero in Vulture, 1 Tramutola, 1 Policoro e 1 Corleto Perticara. Come detto, sono decedute 3 persone che erano risultate positive al virus: di Tolve, Avigliano e Castelsaraceno.

Claudio Buono