Covid-19, in Basilicata record di nuovi positivi: altri 120 lucani contagiati. Tre persone decedute nell’ultimo giorno

Record di positivi in Basilicata. Nell’ultimo giorno sono stati processati 1.451 tamponi, di questi 120 sono risultati positivi tra i lucani, altri 41 sono di 38 pugliesi e di tre persone delle provincie di Vicenza e Salerno. I nuovi casi tra i lucani sono stati diagnosticati a: 19 Potenza, 18 Matera, 3 Accettura, 1 Aliano, 4 Avigliano, 1 Banzi, 1 Bernalda, 1 Calciano, 2 Castelluccio, 2 Roccanova, 2 Corleto Perticara, 2 Ferrandina, 1 Garaguso, 10 Genzano di Lucania, 1 Grassano, 1 Irsina, 2 Lagonegro, 1 Latronico, 3 Lauria (di cui uno domiciliato a Praia a Mare), 1 Lavello, 1 Sasso di Castalda, 3 Melfi, 2 Moliterno, 1 Montemilone, 2 Montescaglioso, 1 Muro Lucano, 1 Nova Siri, 2 Palazzo San Gervasio, 2 Pescopagano, 4 Rionero in Vulture, 6 Pietragalla, 1 Pignola domiciliato a Potenza, 1 Ruoti domiciliato ad Avigliano, 1 Salandra, 1 San Fele, 1 San Martino d’Agri, 1 Spinoso, 1 Stigliano, 1 Tramutola, 5 Tricarico, 1 Tursi, 1 Venosa. Come detto, 38 sono pugliesi diagnosticati in Basilicata, altri tre sono della provincia di Vicenza (2 di Arzignano e Chiampo) e 1 di Teggiano, nel salernitano. Gli altri casi riguardano tutti residenti in Basilicata.

I guariti sono 9: 1 Viggiano, 1 Marsicovetere, 1 Lauria, 4 Pescopagano, 1 Paterno, 1 Rionero. Ma è pesante, nell’ultimo giorno, il dato che riguarda i decessi, ben 3. Si tratta di persone di Sarconi, Marsiconuovo e Roccanova

I ricoverati in Ospedale sono 78. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 26 persone nel reparto di malattie infettive e 5 in terapia intensiva. Al “San Carlo” di Potenza, 19 nelle malattie infettive, 20 in pneuomologia, 5 in medicina d’urgenza e 2 in terapia intensiva.

In Basilicata, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono stati effettuati 99.466 tamponi, di cui 97.322 negativi.

