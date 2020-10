Potenza scende in piazza contro l’ultimo DPCM. Appuntamento a sabato

Anche a Potenza si manifesterà contro le misure anti-covid imposte dal Governo nel decreto firmato il 24 ottobre scorso. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre, alle ore 10:30, in piazza Prefettura. “Quando la politica costringe un popolo a scendere in piazza vuol dire che è inadeguata. Non vogliamo la presenza di politici alla manifestazione, questa non è una campagna elettorale ma la difesa della dignità di ogni essere umano che ha diritto a lavorare”, fanno sapere gli organizzatori.

Saranno presenti i rappresentanti di bar, ristoranti, palestre, piscine, sale gioco, centri benessere e cittadini. La manifestazione è stata promossa da FITin.

Claudio Buono