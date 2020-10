Aumentano i contagi in Basilicata. Ci sono 99 nuovi positivi al Covid-19 (15 pugliesi), 4 i pazienti in Terapia Intensiva e 3 decessi

L’AGGIORNAMENTO DEL 22.10.2020 – Nell’ultimo giorno sono stati processati 1.256 tamponi. Di questi, 99 positivi e 1.157 negativi. Ad oggi in Basilicata il totale dei tamponi è di 92.953, di cui 90.979 negaviti. Sono 52 i ricoverati negli ospedali di Potenza e Matera. 17 nei reparti di Malattie Infettive (10 a Matera, 17 a Potenza), 18 in Pneumologia a Potenza, 3 in Medicina d’Urgenza a Potenza e 1 in Terapia Intensiva sempre al “San Carlo”. a Matera ci sono invece 3 pazienti in Terapia Intensiva.

I NUOVI CASI DI POSITIVITA’ – oltre a 15 pugliesi che hanno fatto solo il tampone in Basilicata, risultano 20 positivi a Potenza (1 domiciliato a Brienza), 1 di Castelsaraceno domiciliato a Brienza, 8 a Brienza, 2 di Satriano di Lucania (1 domiciliato a Brienza), 1 Viggiano, 2 Tramutola, 1 di Tivoli domiciliato a Brienza, 1 Bella, 5 Avigliano, 1 San Fele (domiciliato ad Avigliano), 3 Venosa, 4 Lavello, 1 Banzi, 3 Genzano di Lucania, 2 Melfi, 1 Castelluccio Inferiore, 1 Rionero in Vulture, 2 Sant’Arcangelo, 1 Spinoso, 1 Palazzo San Gervasio, 1 domiciliato a Palazzo San Gervazio, 3 Matera, 1 Accettura, 1 Filiano, 2 Pietragalla, 1 Ruoti, 2 Oppido, 1 Sant’Angelo Le Fratte, 1 San Chirico Nuovo, 1 Tito, 1 Pignola, 1 Corleto Perticara, 1 Moliterno, 1 Calciano, 1 Maratea, 2 Accettura. 1 caso di positività che riguarda una persona di Atena Lucana domiciliata a Brienza ed una persona di Milano che si trova in Basilicata.

I GUARITI – 27 le persone guarite nell’ultimo giorno: 13 a Melfi, 3 Marsicovetere, 2 Rapolla, 1 Marsiconuovo, 2 Valsinni, 1 Atella, 1 Brienza, 1 Barile, 1 Ruoti, 2 Tramutola. Tre le persone decedute nell’ultimo giorno

I RICOVERATI – Sono 52 i ricoverati negli ospedali di Potenza e Matera. 17 nei reparti di Malattie Infettive (10 a Matera, 17 a Potenza), 18 in Pneumologia a Potenza, 3 in Medicina d’Urgenza a Potenza e 1 in Terapia Intensiva sempre al “San Carlo”. a Matera ci sono invece 3 pazienti in Terapia Intensiva.

