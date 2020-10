Coronavirus, impennata di contagi in Basilicata. Ci sono 86 nuovi casi di positività

Impennata di contagi in Basilicata, dopo i 17 nuovi casi di ieri. Oggi si registrano 86 nuovi casi di contagio che riguardano i lucani, a fronte di 1201 tamponi processati nell’ultimo giorno.

I nuovi contagi riguardano: 14 Potenza, 5 Matera, 9 Accettura, 6 San Mauro Forte, 4 Stigliano, 1 Abriola, 1 Tolve, 2 Sant’Arcangelo, 1 Marsicovetere, 5 Tramutola, 1 Vaglio Basilicata domiciliato a Potenza, 1 Morano Calabro domiciliato a Potenza, 1 Senise, 2 Lauria, 3 Montemilone, 5 Melfi, 2 Rionero in Vulture, 3 Venosa, 3 Oliveto Lucano, 1 Oppido Lucano, 2 di Pietrapertosa (di cui 1 domiciliato a Matera), 1 Barile, 1 Lavello, 4 Genzano di Lucania, 1 Roccanova, 1 Montalbano Jonico, 1 Scanzano Jonico, 1 Calciano, 1 Irsina, 1 Montescaglioso e una persona campana che si trova in Basilicata dove ha effettuato tampone ed è in isolamento.

I ricoverati sono 52, mentre i guariti nell’ultimo giorno sono ben 23. Tra i tamponi processati, positivi anche altri 6 di altrettanti residenti in Puglia.

Claudio Buono