AGGIORNAMENTO – In Basilicata 17 nuovi casi di contagio. Rallenta la crescita dei nuovi positivi al virus

Calano i contagi in Basilicata rispetto ai giorni precedenti. Sono 17 i nuovi casi di positività da Covid-19 che riguardano i lucani su 1100 tamponi processati nella giornata di ieri 19 ottobre. I nuovi contagi riguardano: 5 a Brienza (ne abbiamo dato notizia ieri sera, sono legati alla casa di riposo), 3 a Potenza, 2 a Melfi, 2 a Matera, 2 a Pignola, 1 a Stigliano, 1 a Castelluccio e 1 a Satriano di Lucania. Tra i tamponi processati in Basilicata, ce ne sono 17 positivi che sono di altrettante persone residenti in Puglia. Sono 52 i pazienti ricoverati in Ospedale, di cui una persona in terapia intensiva a Potenza. Nell’ultimo giorno sono guarite due persone: una a Potenza e l’altra a Viggianello.

Claudio Buono