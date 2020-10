Tito, incidente mortale sul lavoro: perde la vita un uomo. Il sindaco Scavone: “Sicurezza sul lavoro problematica da affrontare seriamente”

Un uomo 45enne – di Ferrandina – ha perso la vita questa mattina nella zona industriale di Tito, a seguito di un incidente sul lavoro. L’uomo, residente in provincia di Matera, sarebbe caduto dall’altro mentre era impegnato in alcuni lavori con un’azienda campana per cui lavora. Sul posto i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, i Carabinieri della Compagnia di Potenza e della stazione di Tito e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza.

“Purtroppo anche oggi, a pochi giorni dalla giornata nazionale delle vittime sul lavoro, registriamo un nuovo incidente mortale nella nostra area industriale. La sicurezza sui luoghi di lavoro rimane una problematica serissima da affrontare con strumenti più incisivi che vadano a rafforzare le azioni di sistema, tanto a beneficio dei lavoratori che dei datori di lavoro. Alla famiglia della vittima va il cordoglio dell’amministrazione comunale di Tito”. Sono le parole del sindaco di Tito, Graziano Scavone, appena venuto a conoscenza della tragedia consumatasi in mattinata. (foto in pagina generica, tratta dal web)

redazione