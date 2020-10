Al “San Carlo” di Potenza prelievo multiorgano su una donna. Ne beneficeranno tre pazienti lucani in attesa di trapianto

Una specializzata equipe medica ha condotto al “San Carlo” di Potenza, un prelievo multiorgano. La commissione aveva dichiarato la morte cerebrale della donna nella serata di del 13 ottobre e, prontamente, il Centro regionale Trapianti dell’Ospedale di Matera e quello locale del San Carlo di Potenza hanno avviato le azioni necessarie per tipizzare ed attivare le liste di compatibilità. L’equipe ha prelevato gli organi idonei, fegato e reni, che potranno donare una vita migliore a tre riceventi lucani inseriti nelle liste di attesa. Il Commissario dell’AOR San Carlo, Giuseppe Spera, nel ringraziare tutti i medici ed operatori sanitari che hanno reso possibile questa straordinaria gara di solidarietà ha abbracciato idealmente la famiglia della donna per il gesto di grande generosità che “in un momento di sofferenza e difficoltà per la scomparsa di un familiare ha trovato la forza nell’altruismo e nell’amore per la vita con l’assenso alla donazione degli organi, rendendo possibile ad altre persone una esistenza migliore”.