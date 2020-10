Emergenza sanitaria, in Basilicata si registrano 37 nuovi casi di contagio tra i lucani in 19 paesi

48 tamponi positivi su 986 processati nell’ultimo giorno. E’ questo l’ultimo aggiornamento in Basilicata in merito all’emergenza sanitaria dovuta ai contagi da Covid-19. Di questi tamponi positivi, però, bisogna precisare che 11 non sono lucani, ma pugliesi che hanno solo effettuato il tampone in Basilicata. Mentre i nuovi lucani positivi al virus sono 37. Da quanto si è dato sapere, quasi tutti asintomatici. I nuovi casi registrati sono a: 4 a Roccanova, 5 a Ferrandina, 1 a Matera, una persona svizzera domiciliata a Matera, 1 ucraina domiciliata a Policoro, 4 a Potenza, 3 a Pignola, 1 a Maschito, 1 a Venosa, 1 a Lauria, 1 a Garaguso, 1 a Oppido Lucano, 1 pugliese di Altamura domiciliato a Montemilone, 1 argentina domiciliata a Moliterno, 2 casi a Marsicovetere e 1 caso ad Avigliano, Rionero in Vulture, Vaglio Basilicata, Tolve e Bella.

I ricoverati nelle strutture ospedaliere di Potenza e Matera sono 36, uno in più di ieri. Nessuno in terapia intensiva. Nell’ultimo giorno sono guarite 2 persone e non risultano decessi legati al virus.

Claudio Buono