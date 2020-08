Latitante lucano arrestato in Romania. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo

A seguito di attività di indagini dirette dalla DDA della Procura della Repubblica di Potenza, condotte con impegno nell’ambito del progetto “Wanted 3” del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, da parte degli investigatori della Polizia delle Sezioni Criminalità Organizzata delle Squadre Mobili delle Questura di Potenza e Matera, con il supporto e la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, si è pervenuti alla cattura in Bucarest (Romania) del latitante Nunzio Larizza, di anni 42, originario di Montescaglioso (Mt), colpito da MAE (Mandato di arresto Europeo) emesso dal Gip Distrettuale del Tribunale di Potenza, in quanto ritenuto responsabile di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Colpito, altresì, da un provvedimento di esecuzione pena per una condanna definitiva ad anni 6 e 2 mesi di reclusione, sempre per delitti concernenti il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, Nunzio Larizza si rendeva irreperibile trasferendosi in Romania, dove è stato localizzato ed arrestato dai collaterali Servizi di Polizia Rumeni, sulla base di una sinergica attività info-investigativa condotta su territorio lucano dalle Squadre Mobili di Potenza e Matera, finalizzata con rapidità dai Servizi Centrali della Polizia di Stato e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che hanno così consentito di assicurare alla Giustizia italiana un latitante resosi responsabile di gravi delitti.

comunicato stampa